Aeva Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Aeva Technologies hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aeva Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,520 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Aeva Technologies 6,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 86,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at