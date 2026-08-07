Aeva Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aeva Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aeva Technologies ein EPS von -3,490 USD in den Büchern gestanden.

Aeva Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at