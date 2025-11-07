Aeva Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aeva Technologies hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,700 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at