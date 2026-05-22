AEVEX A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AEVEX A hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 306,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 216,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 53,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at