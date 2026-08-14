AEVEX A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AEVEX A hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AEVEX A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 99,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 201,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 101,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at