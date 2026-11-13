AEVEX A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AEVEX A hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite standen 189,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 121,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at