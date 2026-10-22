AEVEX a Aktie
WKN DE: A429DA / ISIN: US00835T1079
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22.10.2026 04:58:54
AEVEX Stock Is Trending After Hours As Defense Contractor Disputes Reports of Navy Order Halt
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