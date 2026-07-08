AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
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08.07.2026 07:00:04
AEVIS VICTORIA begrüsst das endgültige Volumen des IPOs von Infracore
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AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
Freiburg, 8. Juli 2026
Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
Ende der Medienmitteilungen
2362022 08.07.2026 CET/CEST
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