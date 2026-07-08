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AEVIS VICTORIA begrüsst das endgültige Volumen des IPOs von Infracore



08.07.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Freiburg, 8. Juli 2026



AEVIS VICTORIA begrüsst das endgültige Volumen des IPOs von Infracore



AEVIS VICTORIA SA («AEVIS») nimmt die heutige Bekanntgabe des endgültigen Volumens des Börsengangs («IPO») von Infracore SA («Infracore»), der auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Schweizer Immobiliengesellschaft, zur Kenntnis.



Der IPO von Infracore stellt einen wichtigen strategischen Meilenstein seiner Entwicklung dar. Der Erlös von rund CHF 200 Mio., der durch die Ausgabe neuer Namenaktien im Rahmen des IPOs erzielt wird, wird es Infracore ermöglichen, weiteres Wachstum zu verfolgen und die Sichtbarkeit und die Transparenz hinsichtlich des Marktwerts zu erhöhen. Der IPO von Infracore wird zudem zu einer klareren Anerkennung des inneren Werts von AEVIS als Beteiligungsgesellschaft mit einem Portfolio aus strategischen, transparenten und wertschöpfenden Vermögenswerten beitragen.



Nach der Kapitalerhöhung im Rahmen des IPOs wird sich die (direkte und indirekte) Beteiligung von AEVIS an Infracore auf 22.6% verringern. Infracore ist eine strategische Beteiligung im Healthcare-Investmentportfolio von AEVIS. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt AEVIS, die gesamte Beteiligung an Infracore zu behalten. Als Aktionärin wird sie das Unternehmen auch in seiner nächsten Entwicklungsphase begleiten.



Weitere Informationen zum IPO finden Sie in der Pressemitteilung von Infracore: Link zu Infracore



Für weitere Informationen

AEVIS VICTORIA SA Medien- und IR-Beauftragte: c/o Dynamics Group, Zürich

Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen; aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen; sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better-aging». AEVIS ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com