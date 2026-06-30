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AEVIS VICTORIA begrüsst die Ankündigung des IPO von Infracore



30.06.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Freiburg, 30. Juni 2026

AEVIS VICTORIA begrüsst die Ankündigung des IPO von Infracore

AEVIS VICTORIA SA («AEVIS») nimmt die Ankündigung von Infracore SA («Infracore») zur Durchführung ihres Börsengangs («IPO») zur Kenntnis.

Dieser Meilenstein stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Infracore dar und steht voll und ganz im Einklang mit der Strategie von AEVIS, die eigene Weiterentwicklung in eine Investmentgesellschaft, deren Basis strategische, transparente und wertschöpfende Assets sind, fortzusetzen.

Infracore ist eine strategische Beteiligung im Health-Care-Investmentportfolio von AEVIS. Infracore besitzt und entwickelt ein einzigartiges Portfolio an Spitalimmobilien in der Schweiz. Infracore hält hochwertige Liegenschaften und profitiert von einer hohen Visibilität sowie einer differenzierten Positionierung in einem Sektor, der von einer langfristigen strukturellen Nachfrage geprägt wird.

Der IPO von Infracore soll weiteres Wachstum ermöglichen, die Visibilität des Unternehmens erhöhen, die Transparenz hinsichtlich seines Marktwerts verbessern und zu einer klareren Anerkennung des inneren Werts von AEVIS als Investmentgesellschaft beitragen.

AEVIS betrachtet Infracore als eine langfristige, strategische Investition. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt AEVIS, ihren gesamten Anteil an Infracore zu behalten und das Unternehmen in seiner nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen.

Weitere Informationen zum IPO finden Sie in der Pressemitteilung von Infracore: Link zu Infracore

Für weitere Informationen

AEVIS VICTORIA SA Medien- und IR-Beauftragte: c/o Dynamics Group, Zürich

Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better-aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.