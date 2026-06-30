AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
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30.06.2026 07:00:14
AEVIS VICTORIA begrüsst die Ankündigung des IPO von Infracore
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AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
Freiburg, 30. Juni 2026
AEVIS VICTORIA begrüsst die Ankündigung des IPO von Infracore
AEVIS VICTORIA SA («AEVIS») nimmt die Ankündigung von Infracore SA («Infracore») zur Durchführung ihres Börsengangs («IPO») zur Kenntnis.
Dieser Meilenstein stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Infracore dar und steht voll und ganz im Einklang mit der Strategie von AEVIS, die eigene Weiterentwicklung in eine Investmentgesellschaft, deren Basis strategische, transparente und wertschöpfende Assets sind, fortzusetzen.
Infracore ist eine strategische Beteiligung im Health-Care-Investmentportfolio von AEVIS. Infracore besitzt und entwickelt ein einzigartiges Portfolio an Spitalimmobilien in der Schweiz. Infracore hält hochwertige Liegenschaften und profitiert von einer hohen Visibilität sowie einer differenzierten Positionierung in einem Sektor, der von einer langfristigen strukturellen Nachfrage geprägt wird.
Der IPO von Infracore soll weiteres Wachstum ermöglichen, die Visibilität des Unternehmens erhöhen, die Transparenz hinsichtlich seines Marktwerts verbessern und zu einer klareren Anerkennung des inneren Werts von AEVIS als Investmentgesellschaft beitragen.
AEVIS betrachtet Infracore als eine langfristige, strategische Investition. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt AEVIS, ihren gesamten Anteil an Infracore zu behalten und das Unternehmen in seiner nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen.
Weitere Informationen zum IPO finden Sie in der Pressemitteilung von Infracore: Link zu Infracore
Für weitere Informationen
Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
Ende der Medienmitteilungen
2356040 30.06.2026 CET/CEST
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