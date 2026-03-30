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AEVIS VICTORIA SA (AEVS) - Infracore SA - See-Spital stärkt finanzielle Basis durch langfristige Infrastrukturpartnerschaft mit Infracore



30.03.2026 / 18:28 CET/CEST





Pressemitteilung

Horgen/Fribourg, 30. März 2026

See-Spital stärkt finanzielle Basis durch langfristige Infrastrukturpartnerschaft mit Infracore

Das See-Spital wird die Liegenschaft am Standort Horgen (Gebäude und Grundstück) an die Infracore SA veräussern und gleichzeitig im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags zurückmieten. Mit diesem Schritt sichert das See-Spital die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe und schafft gemeinsam mit einer auf Spitalimmobilien spezialisierten Immobiliengesellschaft die Grundlage für die nachhaltige Weiterentwicklung des Gesundheitscampus.

Die Transaktion steht in Zusammenhang mit einer anstehenden Refinanzierung: Am 3. Juli 2026 wird eine Anleihe des See-Spitals über 100 Millionen Franken zur Rückzahlung fällig, die vor acht Jahren zur Finanzierung des Neubaus aufgenommen wurde. Mit der Sale-and-Lease-Back-Lösung schafft das See-Spital eine solide Basis für deren Ablösung.

Mit der Infracore SA gewinnt das See-Spital eine erfahrene Partnerin mit ausgewiesener Expertise in der Entwicklung und Bewirtschaftung von Spitalimmobilien. Infracore verfügt über ein Portfolio von rund 47 Liegenschaften an 19 Standorten in der Schweiz, darunter die Privatklinik Bethanien in Zürich sowie das Spital Zofingen.

Der Spitalbetrieb am Standort Horgen ist damit nachhaltig sichergestellt. Der langfristige Mietvertrag gewährleistet, dass das See-Spital die bestehende Infrastruktur weiterhin uneingeschränkt nutzen kann.

Strategisch ermöglicht die Transaktion dem See-Spital die Freisetzung von gebundenem Kapital, das gezielt in die Weiterentwicklung des medizinischen Angebots, in medizintechnische Infrastruktur sowie in die Digitalisierung investiert werden kann. Gleichzeitig werden immobilienbezogene Aufgaben bei Infracore gebündelt, sodass sich das See-Spital konsequent auf seine medizinischen Kernkompetenzen fokussieren kann.

„Mit dieser Partnerschaft stärken wir unsere finanzielle Basis nachhaltig und schaffen gleichzeitig die notwendige Flexibilität, um gezielt in die Weiterentwicklung unseres medizinischen Angebots zu investieren“, sagt Lorenzo Marazzotta, Präsident des Stiftungsrates, „im Interesse der Patientinnen und Patienten, der Mitarbeitenden und der Region.“

Eric Frey, CEO von Infracore SA, betont: „Diese Partnerschaft passt ideal zu unserem Fokus auf langfristig stabile Gesundheitsinfrastrukturen und ist ein weiterer Meilenstein der Wachstumsstrategie von Infracore in der Schweiz. Gemeinsam mit dem See-Spital schaffen wir die Voraussetzungen für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Standorts.“

Weitere Informationen:

Medien- und IR-Kontakt Infracore c/o Dynamics Group, Zürich

Alexandre Müller, amu@dynamicsgroup.ch, +41 79 635 64 13

Leiterin Kommunikation und Marketing See-spital

Melanie Roche, kommunikation@see-spital.ch, +41 44 728 11 24

Über See-Spital

Die Stiftung See-Spital steht für moderne Medizin und exzellente Versorgung. Der Neubau überzeugt mit hochmodernen Behandlungszimmern, komfortablen Patientenzimmern, erstklassigen Operationssälen, einer leistungsfähigen Intensivstation sowie einem rund um die Uhr verfügbaren Notfallzentrum. Das umfassende medizinische Leistungsspektrum reicht vom interdisziplinären Notfall über die Institute für Radiologie und Anästhesiologie, Intensiv- und Rettungsmedizin bis hin zur Inneren Medizin und Chirurgie. Ergänzt wird dieses Angebot durch die Frauenklinik mit Geburtenabteilung, die spezialisierte Geriatrie, die Rehabilitation sowie ein breites Spektrum an Therapieangeboten. Unser Rettungsdienst gewährleistet mit rund 6.000 Einsätzen pro Jahr die präklinische Notfallversorgung für die etwa 130.000 Einwohner*innen der Region – schnell, professionell und zuverlässig. www.see-spital.ch

Über Infracore AG

Infracore AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Freiburg, die vorwiegend Spital- und Klinikgebäude hält, entwickelt und bewirtschaftet. Das Portfolio der Gesellschaft umfasst 47 Immobilien an 19 Standorten in der Schweiz mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 220’000m² und einem Wert von rund CHF 1.41 Mrd. Die Immobilien sind im Rahmen langfristiger Mietverträge an Spitalbetreiber vermietet, vorwiegend an Swiss Medical Network, das zweitgrösste private Spitalnetzwerk der Schweiz. Neben wiederkehrenden, stabilen Mieterträgen generiert Infracore zusätzliches Wachstum aus Optimierungs- und Erweiterungsbauten im Bestandsportfolio. Die Mehrheitsaktionäre von Infracore sind Medical Properties Trust, Inc. und AEVIS VICTORIA AG. www.infracore.ch