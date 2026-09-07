AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
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07.09.2026 07:00:04
AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) – Swiss Medical Network verbessert Profitabilität im ersten Halbjahr 2026 deutlich
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AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Pressemitteilung
Freiburg, 7. September 2026
AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) – Swiss Medical Network verbessert Profitabilität im ersten Halbjahr 2026 deutlich
EBITDAR stieg um 18.8% und EBITDA um 32.6%; weitere Ergebnisverbesserungen werden als Folge fortlaufender Restrukturierungen erwartet
Swiss Medical Network Holding SA, die Healthcare-Beteiligung der Investmentgesellschaft AEVIS VICTORIA SA («AEVIS»), verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Das EBITDAR stieg um 18.8% auf CHF 94.0 Mio. und das EBITDA um 32.6% auf CHF 46.0 Mio., was auf anhaltende operative Verbesserungen im gesamten Netzwerk sowie auf den Ausbau der ambulanten und primären Gesundheitsversorgung zurückgeht.
Der Gesamtumsatz des Segments Healthcare stieg in den ersten sechs Monaten 2026 um 12.4% auf CHF 563.5 Mio., verglichen mit CHF 501.4 Mio. im Vorjahreszeitraum. Wie bereits im Rahmen der Ergebnisse des ersten Quartals mitgeteilt, spiegelt der Anstieg des ausgewiesenen Gesamtumsatzes hauptsächlich die im Jahr 2025 eingeführte geänderte Darstellung der Honorare unabhängiger Ärzte wider. Der Nettoumsatz, der ein aussagekräftigeres Mass für die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung darstellt, stieg um 2.1% auf CHF 435.0 Mio. Organisch stieg der Nettoumsatz um 1.4%.
Die Profitabilität entwickelte sich deutlich schneller als der Umsatz. Das EBITDAR stieg um 18.8% auf CHF 94.0 Mio., entsprechend einer Marge von 21.6%, verglichen mit CHF 79.2 Mio. und 18.6% im ersten Halbjahr 2025. Das EBITDA stieg um 32.6% auf CHF 46.0 Mio., wobei die Marge von 8.1% im Vorjahr auf 10.6% anstieg. Das EBIT hat sich mit CHF 15.1 Mio. mehr als verdoppelt, verglichen mit CHF 6.3 Mio. im Vorjahreszeitraum. Auf organischer Basis nahmen das EBITDAR und das EBITDA um 17.5% bzw. 30.0% zu.
Starke Entwicklung des Spitalnetzwerks
In diesen Ergebnissen sind die negativen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Privatklinik Lindberg in Höhe von knapp CHF 2.0 Mio. auf EBITDA-Stufe im ersten Halbjahr 2026 enthalten. Nach der Verlagerung der medizinischen Aktivitäten des Lindbergs in die Privatklinik Bethanien in Zürich und in die Privatklinik Belair in Schaffhausen werden die Räumlichkeiten am 1. Oktober 2026 vom Kantonsspital Winterthur übernommen. Die Umstrukturierung wird sich daher erst 2027 in vollem Umfang auf das Ergebnis auswirken. Im Jahr 2026 verzeichnet Swiss Medical Network diesbezüglich nur begrenzt positive Effekte.
Ambulante und primärmedizinische Aktivitäten verbessern sich weiter
Die Erstkonsolidierung von Radiologia Ticino trug im Berichtszeitraum CHF 2.8 Mio. zum Nettoumsatz und CHF 1.0 Mio. zum EBITDAR bei. Ohne Berücksichtigung dieser Veränderung des Konsolidierungskreises wuchs der Nettoumsatz im ambulanten Bereich organisch um 1.5%, während das EBITDAR organisch um 48.6% stieg.
Fortsetzung der Strategie der integrierten Versorgung
Die starke Leistung im ersten Halbjahr, die kontinuierliche Verbesserung der ambulanten Aktivitäten und die bereits umgesetzten Massnahmen bilden eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung von Swiss Medical Network im zweiten Halbjahr 2026 und darüber hinaus.
AEVIS wird am 17. September 2026 seinen vollständigen Halbjahresbericht 2026 veröffentlichen. Darin befinden sich weitere Informationen zu Swiss Medical Network und den übrigen Beteiligungen von AEVIS.
Weitere Informationen:
Über Swiss Medical Network
Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
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2394572 07.09.2026 CET/CEST
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