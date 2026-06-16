AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Börsengang

AEVIS VICTORIA SA: Börsengangsabsicht von Infracore stellt für AEVIS weiteren Schritt zur Transformation in eine Investmentgesellschaft dar



16.06.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Freiburg, 16. Juni 2026

AEVIS VICTORIA SA: Börsengangsabsicht von Infracore stellt für AEVIS weiteren Schritt zur Transformation in eine Investmentgesellschaft dar

AEVIS VICTORIA SA («AEVIS») nimmt die Ankündigung von Infracore SA («Infracore») zur Kenntnis, wonach das Unternehmen die Absicht hat, an die Börse zu gehen. Die heutige Intention-to-float-Mitteilung ist der erste Schritt hin zu einem möglichen Börsengang.

Dieser Meilenstein stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Infracore dar und steht voll und ganz im Einklang mit der Strategie von AEVIS, die eigene Weiterentwicklung in eine Investmentgesellschaft, deren Basis strategische, transparente und wertschöpfende Assets sind, fortzusetzen.

Infracore ist eine strategische Beteiligung im Health-Care-Investmentportfolio von AEVIS. Infracore besitzt und entwickelt ein einzigartiges Portfolio an Spitalimmobilien in der Schweiz. Infracore hält hochwertige Liegenschaften und profitiert von einer hohen Visibilität sowie einer differenzierten Positionierung in einem Sektor, der von einer langfristigen strukturellen Nachfrage geprägt wird.

Die Börsengangsabsicht von Infracore dürfte die Visibilität dieser Beteiligung erhöhen, die Transparenz hinsichtlich ihres Marktwerts verbessern und zu einer klareren Einschätzung des inneren Werts von AEVIS als Investmentgesellschaft beitragen.

AEVIS betrachtet Infracore als eine langfristige, strategische Investition. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt AEVIS, ihren gesamten Anteil an Infracore gemeinsam mit ihrem Partner Medical Properties Trust, Inc. («MPT») zu behalten und das Unternehmen in seiner nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen.

Die von Infracore beabsichtigte Entwicklung wird mehr Klarheit über den Wert der wichtigsten Beteiligungen von AEVIS schaffen. Sie verdeutlicht zudem die Ambition der Gruppe, unabhängige, solide und gut positionierte Unternehmen aus ihrem Portfolio auf den Markt zu bringen.

AEVIS wird dementsprechend ihre langfristige Strategie der Wertschöpfung weiterverfolgen und ihre Ressourcen auf strategische Beteiligungen in den Bereichen Health Care und Hospitality sowie damit verbundene Infrastrukturen konzentrieren.

Für weitere Informationen

AEVIS VICTORIA SA Medien- und IR-Beauftragte: c/o Dynamics Group, Zürich

Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better-aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.