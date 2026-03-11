AEVIS VICTORIA Aktie
AEVIS VICTORIA SA - Infracore AG publiziert die geprüften konsolidierten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 und die Anträge an die Generalversammlung
|
AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Medienmitteilung
Freiburg, 11. März 2026
Infracore AG publiziert die geprüften konsolidierten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 und die Anträge an die Generalversammlung
Dr. Stephan Thaler und Céline Amaudruz werden zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen
Infracore AG («Infracore»), ein auf Spitalinfrastruktur spezialisiertes Schweizer Immobilienunternehmen, veröffentlicht heute die geprüften konsolidierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025. Zudem gibt das Unternehmen die Anträge an die ordentliche Generalversammlung vom 25. März 2026 bekannt, darunter den Antrag auf Zuwahl von zwei neuen, unabhängigen Mitgliedern in den Verwaltungsrat.
Im Jahr 2025 erwirtschaftete Infracore Mieteinnahmen in der Höhe von CHF 66.1 Mio. und einen Gesamtumsatz inklusive Neubewertungsgewinnen von CHF 82.5 Mio. Die Gruppe verzeichnete ein EBITDA von CHF 76.7 Mio. Die EBITDA-Marge beträgt 93.0% des Gesamtumsatzes inklusive Neubewertung. Der Gewinn beläuft sich auf CHF 55.8 Mio., was 67.6% des Gesamtumsatzes inklusive Neubewertung entspricht.
Der Marktwert der Immobilien (einschliesslich im Bau befindlicher Immobilien und Entwicklungsprojekte) betrug per Jahresende CHF 1.412 Mrd. und spiegelt somit die kontinuierliche Portfoliostärkung wider. Das Portfolio wird vom unabhängigen Schätzer Wüest Partner AG unter Verwendung der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet.
Das Portfolio von Infracore zeichnet sich weiterhin durch eine aussergewöhnlich hohe Vermietungsquote von 98.7% sowie eine entsprechend tiefe Leerstandsquote von etwa 1.3% aus.
Infracore unterstreicht zudem die Kapazität, wiederkehrende Cashflows zu generieren: Der Cashflow aus der operativen Tätigkeit vor Veränderungen des Netto-Umlaufvermögens (ein gängiger Näherungswert für Funds From Operations bzw. FFO) belief sich auf CHF 42.2 Mio. und machte 51.2% des Gesamtumsatzes inklusive Neubewertung aus.
Die Bilanz von Infracore ist solide mit einem Eigenkapital von CHF 688.7 Mio. per Stichtag. Das Unternehmen weist zudem ein konservatives Verschuldungsprofil auf. Die Nettoverschuldung belief sich auf CHF 627.8 Mio. Bei einem Marktwert des Immobilienportfolios von CHF 1.412 Mrd. resultiert ein Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) von 44.5%.
Auf Basis dieser Ergebnisse wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Dividende vorschlagen, die einer Ausschüttungsquote von 95% des Gewinns von Infracore ohne Neubewertungseffekte entspricht.
Infracore kündigt des Weiteren eine Stärkung der unabhängigen Kräfte im Verwaltungsrat an. Künftig soll die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder unabhängig sein. Zwei neue unabhängige Kandidaten – Dr. Stephan Thaler und Céline Amaudruz – werden der Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Unter Vorbehalt der Wahl dieser Kandidaten wird der Verwaltungsrat aus drei unabhängigen Mitgliedern bestehen: dem Präsidenten des Gremiums, Martin Gafner, sowie Stephan Thaler und Céline Amaudruz. Dazu kommen der Vertreter von Medical Properties Trust, Inc., Edward K. Aldag, und der Vertreter von AEVIS VICTORIA AG, Antoine Hubert. Die unterschiedlichen beruflichen Hintergründe und Fachkompetenzen der Mitglieder sowie das Einbringen mehrerer und mehrheitlich unabhängiger Perspektiven gewährleisten eine Zusammensetzung des Verwaltungsrats, die den Best Practices der Corporate Governance entspricht.
Infracore beobachtet eine wachsende Nachfrage nach effizienter Kapitalallokation und modernen Infrastrukturlösungen bei öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen. Als führende, auf Spitalinfrastruktur spezialisierte Immobiliengesellschaft ist Infracore in der Lage, die Sale-and-Leaseback-Aktivitäten weiter auszubauen und ihr Know-how in langfristige Partnerschaften mit Schweizer Spitälern einzubringen.
Die konsolidierte Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER erstellt und am 18. Februar 2026 vom Verwaltungsrat zur Veröffentlichung freigegeben. Die Revisionsstelle kommt zu dem Schluss, dass die konsolidierte Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
Weitere Informationen: Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich
Über Medical Properties Trust, Inc.
Über AEVIS VICTORIA AG
Steckbrief der Verwaltungsratskandidaten
Dr. Stephan P. Thaler ist Schweizer Staatsbürger und wurde 1962 geboren. Vorbehaltlich seiner Wahl wird er ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats im Sinne des Swiss Code of Best Practice sein. Stephan P. Thaler hält einen Doktortitel (PhD) in Betriebswirtschaftslehre und einen Abschluss als Certified Board Member der Universität St. Gallen (HSG). Stephan P. Thaler war bis zum Jahr 2025 CEO und Vorsitzender des Real Estate Investment Committee der Anlagestiftung Swiss Life und somit verantwortlich für ein Immobilienportfolio von CHF 9 Mrd. Heute amtet er als Senior Advisor für die Anlagestiftung. Zu seinen früheren Mandaten in Verwaltungsräten und Ausschüssen gehören Positionen als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und Mitglied von Prüfungsausschüssen bei führenden, von der FINMA regulierten Banken, darunter American Express Bank AG, Standard Chartered Bank (Switzerland) AG und Habib Bank AG Zürich. Stephan P. Thaler verfügt zudem über Erfahrung im Krankenversicherungs- und IT-Sektor, unter anderem als Verwaltungsratspräsident der Taggeldkasse für Schweizerische Bildende Künstler sowie als Verwaltungsratsmitglied von aXenta. Er ist eine Führungspersönlichkeit mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Immobilien, institutionelles Asset- und Risikomanagement sowie Governance.
Ende der Medienmitteilungen
2289132 11.03.2026 CET/CEST
