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AEVIS VICTORIA SA - Infracore AG publiziert solide Ergebnisse für das erste Quartal 2026 und bestätigt ihre einzigartige Positionierung als Schweizer Spezialistin für Spitalinfrastruktur



12.05.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Freiburg i. Ü., 12. Mai 2026

Infracore AG publiziert solide Ergebnisse für das erste Quartal 2026 und bestätigt ihre einzigartige Positionierung als Schweizer Spezialistin für Spitalinfrastruktur

Infracore AG («Infracore»), ein auf Spitalinfrastruktur spezialisiertes Schweizer Immobilienunternehmen, verzeichnet ein solides Ergebnis für das erste Quartal 2026. Das Unternehmen bestätigt die Stärke seines Geschäftsmodells, die Qualität seiner Mieteinnahmen und die Solidität seiner Bilanz. Direkt vergleichbare Unternehmen aus dem Gesundheitswesen gibt es auf dem Schweizer Markt für börsenkotierte Immobilien nicht.

Solide operative Leistung im ersten Quartal

Im ersten Quartal 2026 stiegen die Mieteinnahmen um 7.8% auf CHF 18.0 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 16.7 Mio.). Das EBITDA beläuft sich auf CHF 16.7 Mio., was einem Anstieg von 9.4% entspricht, bei einer EBITDA-Marge von 92.7% gegenüber 91.4% im ersten Quartal 2025. Das EBIT erreicht CHF 16.5 Mio. und der Reingewinn beträgt CHF 11.8 Mio., ein Anstieg um 9.4% bzw. 10.4% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der Gewinn pro Aktie und Partizipationsschein beläuft sich auf CHF 1.01 (Vorjahresperiode: CHF 0.92).

Immobilienportfolio im Wert von CHF 1.417 Mrd.

Der Gesamtwert des Immobilienportfolios (einschliesslich der als Anlageobjekte gehaltenen Immobilien, der Immobilien im Bau und der Entwicklungsobjekte) beträgt per 31. März 2026 CHF 1.417 Mrd. Die als Anlageobjekte gehaltenen Immobilien machen CHF 1.272 Mrd. aus, die Immobilien im Bau CHF 18.5 Mio. und die Entwicklungsobjekte CHF 127.1 Mio.

Solide Finanzierungsstruktur

Infracore verfügt weiterhin über eine solide und disziplinierte Finanzierungsstruktur. Die Nettoverschuldung beläuft sich auf CHF 622.8 Mio. und der Netto-LTV liegt bei 43.94%. Die gewichteten durchschnittlichen Fremdkapitalkosten betragen per 31. März 2026 1.48%.

NAV vor latenten Steuern bei CHF 821.6 Mio. (CHF 70.83 pro Aktie / Partizipationsschein)

Der NAV nach latenten Steuern beläuft sich auf CHF 700.5 Mio., was CHF 60.39 pro Aktie / Partizipationsschein entspricht. Der NAV vor latenten Steuern (NAV vor DTL) erreicht CHF 821.6 Mio. bzw. CHF 70.83 pro Aktie / Partizipationsschein. Diese Kennzahl spiegelt das Eigenkapital von CHF 700.5 Mio. zuzüglich latenter Steuern von CHF 121.1 Mio. wider, wobei die als Anlageobjekte gehaltenen Immobilien gemäss Swiss GAAP FER zum Marktwert bilanziert werden.

Eine im Schweizer Markt einzigartig positionierte Gesellschaft

Der börsenkotierte Immobilienmarkt der Schweiz wird hauptsächlich von Unternehmen geprägt, die in den Segmenten Wohnen, Büro, Gewerbe oder gemischte Nutzung tätig sind. Infracore zeichnet sich durch eine klare Spezialisierung auf Gesundheitsinfrastruktur aus. Dabei handelt es sich um einen Markt, der langfristige strukturelle Bedürfnisse aufweist, namentlich die Modernisierung des Spitalbestands, die Weiterentwicklung medizinischer Standards, die Bündelung von Gesundheitsdienstleistungen und den Bedarf an leistungsfähiger Infrastruktur. Diese Spezialisierung verschafft Infracore eine einzigartige Positionierung: das Unternehmen ist ein institutioneller Akteur, der sich auf relevante Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz konzentriert und sich durch wiederkehrende Mieteinnahmen, hohe operative Vorhersehbarkeit, Vermögenswerte und finanzielle Solidität differenziert.

«Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 bestätigen die Robustheit des Geschäftsmodells von Infracore und die Richtigkeit unserer Positionierung. In einem Schweizer Markt, in dem Investoren sich bei zahlreichen börsenkotierten Gesellschaften mit Wohn-, Gewerbe- oder Büroimmobilien engagieren können, bietet Infracore ein anderes Profil: ein auf Gesundheitsinfrastruktur spezialisiertes Unternehmen mit systemrelevanten Vermögenswerten, wiederkehrenden Erträgen und einer hohen langfristigen Vorhersehbarkeit.»

Martin Gafner, Verwaltungsratspräsident von Infracore

«Unsere Performance im ersten Quartal spiegelt die Qualität unseres Portfolios, unsere Kostendisziplin und die Solidität unserer Finanzierungsstruktur wider. Wir treiben den Ausbau moderner medizinischer Infrastrukturen weiter voran und stehen gleichzeitig für eine hohe Rentabilität und eine zurückhaltende Fremdfinanzierung.»

Eric Frey, CEO von Infracore

Kennzahlen Q1 2026

In CHF Mio. (falls nicht anders angegeben) Q1 2026 Q1 2025 Veränderung Mieteinnahmen 18.0 16.7 +7.8% EBITDA 16.7 15.2 +9.4% EBITDA-Marge (in %) 92.7% 91.4% +1.3 PP EBIT 16.5 15.1 +9.4% Reingewinn 11.8 10.7 +10.4% Gewinn pro Aktie (in CHF) 1.01 0.92 +9.8% Operativer Cashflow pro Aktie (in CHF) 0.92 0.87 +5.7% Gesamtwert des Portfolios 1'417.4 1'413.1 +0.3% NAV nach latenten Steuern 700.5 610.7 +14.7% NAV nach latenten Steuern / Aktie (in CHF) 60.39 52.65 +14.7% NAV vor latenten Steuern 821.6 729.5 +12.6% NAV vor latenten Steuern / Aktie (in CHF) 70.83 62.89 +12.6% Netto-LTV (in %) 43.94% 45.83% -1.89 PP

Abgleich des Nettoinventarwerts vor DTL

In CHF Mio. (falls nicht anders angegeben) 31.03.2026 Eigenkapital / NAV nach latenten Steuern 700.5 Latente Steuerverbindlichkeiten (DTL) 121.1 NAV vor latenten Steuern 821.6 Anzahl Aktien und Partizipationsscheine 11.6 NAV vor latenten Steuern / Aktie (in CHF) 70.83

Methodischer Hinweis: Der NAV vor latenten Steuern wird als konsolidiertes Eigenkapital zuzüglich latenter Steuern berechnet. Er wird ausgewiesen, um den Vermögenswert der Aktiven im Sinne einer langfristigen Portfoliohaltung widerzuspiegeln. Da die als Anlageobjekte gehaltenen Immobilien gemäss Swiss GAAP FER zum Marktwert bilanziert werden, wurden in dieser Überleitung keine zusätzlichen Wertberichtigungen vorgenommen.

Ausblick

Infracore beabsichtigt, sein Portfolio an Gesundheitsinfrastrukturen in der Schweiz weiter auszubauen, wobei ein disziplinierter Ansatz in Bezug auf Investitionen, Finanzierung und Wertschöpfung verfolgt wird. Das Unternehmen profitiert von einem spezialisierten Portfolio, einer hohen Rentabilität, einer soliden Finanzierungsstruktur und einer differenzierten Positionierung auf dem Schweizer Markt, der keine Vergleichswerte aufweist.

Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigen die Prognosen unter Einbeziehung der Übernahme des See-Spitals (Horgen) und der Veränderung bei der Privatklinik Lindberg (Winterthur) den Wachstumskurs von Infracore. Auf dieser Grundlage rechnet das Unternehmen mit Mieteinnahmen von CHF 71 bis 74 Mio. und einem EBITDA von CHF 64 bis 68 Mio. vor Fair-Value-Anpassungen. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Infracore mit einer Dividende in der Höhe von rund CHF 45 Mio.

Über Infracore AG

Infracore AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Freiburg, die sich auf den Erwerb, den Bau, die Verwaltung und die Vermietung von Immobilieninfrastrukturen im Gesundheitswesen in der Schweiz spezialisiert hat. Ihr Portfolio umfasst hauptsächlich Spital-, Klinik- und medizinische Immobilien. Zu Infracore gehören insbesondere die Gesellschaften Infracore Investments AG und GENERALE-BEAULIEU IMMOBILIERE AG, die zu 100% konsolidiert werden. Infracore wird zu gleichen Teilen von AEVIS und MPT kontrolliert.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Infracore AG in irgendeiner Rechtsordnung dar. Jede mögliche Anlageentscheidung ist ausschliesslich auf der Grundlage eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen zu treffen, die gemäss den geltenden Anforderungen genehmigt und veröffentlicht wurden. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen des Unternehmens basieren. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten; die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Weitere Informationen: Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich

Alexandre Müller, amu@dynamicsgroup.ch, +41 79 635 64 13





Über Infracore AG

Infracore AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft, die im Rahmen langfristiger Verträge Spital- und Klinikgebäude hält, entwickelt und bewirtschaftet. Das Portfolio der Gesellschaft mit Sitz in Freiburg umfasst 47 Immobilien an 19 Standorten in der Schweiz mit einer Gesamtmietfläche von 221’157 m² und einem Wert von rund CHF 1.41 Mrd. Die Immobilien sind im Rahmen langfristiger, inflationsindexierter Mietverträge vermietet, vorwiegend an Swiss Medical Network, das zweitgrösste private Spitalnetzwerk der Schweiz. Infracore erwirtschaftet wiederkehrende, stabile Mieterträge und generiert Wachstum aus Optimierungs- und Erweiterungsbauten im Bestandsportfolio und aus einer 42’053 m2 umfassenden Pipeline mit gezielten Entwicklungsvorhaben. Die Mehrheitsaktionäre von Infracore sind Medical Properties Trust, Inc. und AEVIS VICTORIA AG. www.infracore.ch