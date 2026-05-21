AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
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21.05.2026 17:40:04
AEVIS VICTORIA SA – Ordentliche Generalversammlung: alle Anträge genehmigt
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AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Medienmitteilung
Freiburg, 21. Mai 2026
AEVIS VICTORIA SA – Ordentliche Generalversammlung: alle Anträge genehmigt
AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) hat heute ihre ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2025 abgehalten. Alle Anträge wurden genehmigt. Die Jahresrechnung 2025 wurde angenommen und den Verwaltungsratsmitgliedern und der Geschäftsleitung wurde Entlastung erteilt. Die Aktionäre haben der Gewinnverwendung zugestimmt und der Bilanzgewinn in Höhe von CHF 455'383'105 wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Zudem hat die Generalversammlung auch den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 sowie den Bericht über nicht-finanzielle Belange genehmigt.
Die Generalversammlung hat Antoine Hubert, Raymond Loretan, Michel Reybier, Antoine Kohler und Dr. Cédric A. George als Verwaltungsräte für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt und Antoine Hubert zum exekutiven Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt. Raymond Loretan bleibt Vizepräsident. Dr. Cédric A. George und Antoine Kohler wurden als Präsident bzw. Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses wiedergewählt.
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