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WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105

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25.08.2026 07:00:04

AEVIS VICTORIA SA: Platzierung eines Pakets von 1’000’000 Aktien bei einem Family Office – Erhöhung des Free Float

AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Sonstiges
AEVIS VICTORIA SA: Platzierung eines Pakets von 1’000’000 Aktien bei einem Family Office – Erhöhung des Free Float

25.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

Freiburg, 25. August 2026

AEVIS VICTORIA SA: Platzierung eines Pakets von 1’000’000 Aktien bei einem Family Office – Erhöhung des Free Float

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) freut sich, die Platzierung eines Pakets von 1’000’000 Aktien, entsprechend rund 1.2% des Aktienkapitals, beim Family Office der Familie Demole bekannt zu geben. Die Transaktion wurde am 21. August 2026 zu einem Kurs von CHF 12.40 pro Aktie und einem Gesamtwert von CHF 12.4 Millionen börslich abgewickelt.

Die platzierten Aktien stammen von einem Referenzaktionär von AEVIS. Durch die Platzierung erhöht sich der Free Float der AEVIS-Aktie um rund 1.2%. Die Transaktion unterstreicht die Absicht der Referenzaktionäre, die Aktionärsbasis des Unternehmens durch die Aufnahme eines langfristig orientierten Investors weiter zu diversifizieren.

«Der Einstieg eines Family Office in unseren Aktionärskreis widerspiegelt das wachsende Interesse langfristig orientierter Investoren an AEVIS und ihrem Beteiligungsportfolio im Bereich der Dienstleistungen für Menschen. Die Erhöhung des Free Float wird zudem die Liquidität der Aktie verbessern», sagt Fabrice Zumbrunnen, CEO von AEVIS.

Die Transaktion beinhaltet keine Ausgabe neuer Aktien und hat keinen Verwässerungseffekt für die bestehenden Aktionäre.

Für weitere Informationen:
AEVIS VICTORIA SA Medien- und IR-Beauftragte: c/o Dynamics Group, Zürich
Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15
Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (22.6%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen mit Börsenkotierung (INFRAC.SW), aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

2387900  25.08.2026 CET/CEST

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