AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
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25.08.2026 07:00:04
AEVIS VICTORIA SA: Platzierung eines Pakets von 1’000’000 Aktien bei einem Family Office – Erhöhung des Free Float
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AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
Freiburg, 25. August 2026
AEVIS VICTORIA SA: Platzierung eines Pakets von 1’000’000 Aktien bei einem Family Office – Erhöhung des Free Float
AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) freut sich, die Platzierung eines Pakets von 1’000’000 Aktien, entsprechend rund 1.2% des Aktienkapitals, beim Family Office der Familie Demole bekannt zu geben. Die Transaktion wurde am 21. August 2026 zu einem Kurs von CHF 12.40 pro Aktie und einem Gesamtwert von CHF 12.4 Millionen börslich abgewickelt.
Die platzierten Aktien stammen von einem Referenzaktionär von AEVIS. Durch die Platzierung erhöht sich der Free Float der AEVIS-Aktie um rund 1.2%. Die Transaktion unterstreicht die Absicht der Referenzaktionäre, die Aktionärsbasis des Unternehmens durch die Aufnahme eines langfristig orientierten Investors weiter zu diversifizieren.
«Der Einstieg eines Family Office in unseren Aktionärskreis widerspiegelt das wachsende Interesse langfristig orientierter Investoren an AEVIS und ihrem Beteiligungsportfolio im Bereich der Dienstleistungen für Menschen. Die Erhöhung des Free Float wird zudem die Liquidität der Aktie verbessern», sagt Fabrice Zumbrunnen, CEO von AEVIS.
Die Transaktion beinhaltet keine Ausgabe neuer Aktien und hat keinen Verwässerungseffekt für die bestehenden Aktionäre.
Für weitere Informationen:
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2387900 25.08.2026 CET/CEST
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