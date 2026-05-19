AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

AEVIS VICTORIA SA setzt positive Dynamik im ersten Quartal 2026 fort



19.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Freiburg, 19. Mai 2026

AEVIS VICTORIA SA setzt positive Dynamik im ersten Quartal 2026 fort

AEVIS VICTORIA SA verzeichnete ein solides erstes Quartal 2026. Die operative Leistung ihrer wichtigsten Segmente war gut und die Profitabilität der Gruppe verbesserte sich weiter. Die Quartalsergebnisse bestätigen die Logik des Ansatzes von AEVIS VICTORIA, als Beteiligungsgesellschaft Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, Hotellerie, Immobilien und Life Sciences aktiv weiterzuentwickeln.

Zum 31. März 2026 belief sich der konsolidierte Nettoumsatz der Gruppe auf CHF 299.1 Mio., was einem Anstieg von 1.8% (1.4% organisches Wachstum) gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das EBITDAR stieg um 14.9% auf CHF 70.6 Mio. Die Marge belief sich auf 23.6% gegenüber 20.9% im Vorjahr, was eine strukturelle Verbesserung der operativen Profitabilität der Gruppe widerspiegelt. Das EBITDA stieg um 19.2% auf CHF 44.8 Mio. Das EBIT erreichte CHF 24.8 Mio., was eine Steigerung um 30.9% darstellt. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf CHF 21.5 Mio., gegenüber CHF 13.1 Mio. im ersten Quartal 2025. Das Nettoergebnis vor Minderheitsanteilen betrug CHF 18.8 Mio. und somit 53.2% mehr als im Vorjahr.

Healthcare: deutliche Verbesserung der Profitabilität

Wie Swiss Medical Network, die private Klinik- und Spitalgruppe, bereits bekannt gab, betrug der Nettoumsatz CHF 226.0 Mio., was einem Anstieg von 1.5% (0.9% organisches Wachstum) gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht. Das EBITDAR des Segments Healthcare stieg um 16.0% auf CHF 49.3 Mio., bei einer Marge von 21.8% gegenüber 19.1% im Vorjahr. Das EBITDA stieg um 21.3% auf CHF 25.2 Mio., während das EBIT CHF 9.8 Mio. erreichte – ein Anstieg von 45.5%. Diese Ergebnisse gehen zurück auf die anhaltende operative Verbesserung der Spitalaktivitäten, den wachsenden Ergebnisbeitrag der ambulanten Angebote und die konsequente Kostendisziplin.

Hospitality: Widerstandsfähigkeit in einem volatileren Umfeld

Das Segment Hospitality, dessen Ergebnisse ebenfalls bereits publiziert wurden, erzielte einen Nettoumsatz von CHF 67.8 Mio., was einem Anstieg von 1.0% (vollständig organisch) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDAR blieb mit CHF 22.0 Mio. stabil, bei einer hohen Marge von 32.4% (1Q2025: 32.7%). Das EBITDA belief sich auf CHF 12.4 Mio., gegenüber CHF 13.8 Mio. im ersten Quartal 2025, was hauptsächlich auf höhere gruppeninterne Mietaufwendungen zurückzuführen ist.

Der Schweizer Hotelmarkt schwächte sich im März etwas ab, insbesondere aufgrund eines unsichereren geopolitischen Umfelds und einer volatileren internationalen Nachfrage. In diesem Rahmen konnte die Marke Michel Reybier Hospitality ihre Qualität unter Beweis stellen. Diese Leistung bestätigt zudem die strategische Logik der langfristigen Partnerschaft zwischen Michel Reybier Hospitality und dem Bereich Hospitality von AEVIS VICTORIA: ein hochwertiges Portfolio mit ikonischen Destinationen, ein unternehmerisches Management und eine differenzierende Premium-Positionierung sind die Merkmale der Kooperation.

Immobilien: Signifikanter Beitrag zur konsolidierten Leistung

Das Segment Immobilien leistete mit einem Nettoumsatz von CHF 12.1 Mio. einen positiven Beitrag zum Quartalsergebnis (CHF 8.6 Mio. im Vorjahr). Das EBITDAR belief sich auf CHF 11.4 Mio., was einem Anstieg von 49.8% entspricht. Das EBIT stieg auf CHF 10.2 Mio. – gegenüber CHF 6.4 Mio. im ersten Quartal 2025. Dieser Anstieg beinhaltet einen Gewinn aus dem Verkauf von Anlagevermögen in der Höhe von CHF 2.0 Mio.

Das Immobilienportfolio bleibt ein strategischer Pfeiler der Gruppe, sowohl aufgrund seines wiederkehrenden Ergebnisbeitrags als auch aufgrund seines Potenzials zur langfristigen Wertschöpfung. Es umfasst Vermögenswerte im Bereich der Spitalinfrastruktur und der Hotellerie. Dies sind Branchen, in denen AEVIS VICTORIA über anerkannte Kompetenz verfügt.

Solide Finanzstruktur

Zum 31. März 2026 belief sich die konsolidierte Bilanzsumme auf CHF 1.92 Mrd., gegenüber CHF 1.91 Mrd. zum 31. Dezember 2025. Das konsolidierte Eigenkapital, einschliesslich Minderheitsanteile, belief sich auf CHF 572.3 Mio. (CHF 553.5 Mio. per Ende 2025). Der operative Cashflow vor Veränderung des Working Capital belief sich auf CHF 33.8 Mio., was einem Anstieg von CHF 6.1 Mio. gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht. Der operative Cashflow lag bei CHF 24.9 Mio., gegenüber einem negativen Cashflow von CHF 1.1 Mio. ein Jahr zuvor. Der Free Cashflow per Quartalsende betrug CHF 7.3 Mio., gegenüber CHF 38.8 Mio. im 1. Quartal 2025. Das Vorjahresergebnis umfasste einen ausserordentlichen Ertrag von CHF 48 Mio. im Zusammenhang mit der Veräusserung von Immobilienvermögen.

Ausblick

AEVIS VICTORIA blickt zuversichtlich auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026. Die Beteiligungsgesellschaft wird der Entwicklung des makroökonomischen Umfelds, den Kosten, den Zinssätzen und den geopolitischen Spannungen weiterhin die nötige Aufmerksamkeit widmen. Die Gruppe wird ihre Strategie der selektiven Expansion, der operativen Optimierung und der Wertsteigerung ihrer Beteiligungen fortsetzen.

Die Priorität bleibt unverändert: die bestehenden Beteiligungen zu stärken, ihre Profitabilität zu verbessern, die Integration innovativer Versorgungsmodelle voranzutreiben und durch einen aktiven Ansatz im Portfoliomanagement nachhaltig Wert für die Aktionäre zu schaffen.

AEVIS VICTORIA bekräftigt damit ihre Positionierung als unternehmerische Beteiligungsgesellschaft, die in resilienten Branchen tätig ist und hochwertige Vermögenswerte hält.

Capital Markets Day 2026

AEVIS VICTORIA veranstaltet morgen, Mittwoch, den 20. Mai 2026, von 11.00 bis 16.00 Uhr im Genolier Innovation Hub in Genolier die zweite Ausgabe des «Capital Markets Day». Die Einladung ist über den folgenden Link verfügbar: AEVIS VICTORIA Capital Markets Day

Für weitere Informationen

AEVIS VICTORIA SA Medien- und IR-Beauftragte: c/o Dynamics Group, Zürich

Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better-aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.