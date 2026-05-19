AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
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19.05.2026 07:00:05
AEVIS VICTORIA SA setzt positive Dynamik im ersten Quartal 2026 fort
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AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Freiburg, 19. Mai 2026
AEVIS VICTORIA SA setzt positive Dynamik im ersten Quartal 2026 fort
AEVIS VICTORIA SA verzeichnete ein solides erstes Quartal 2026. Die operative Leistung ihrer wichtigsten Segmente war gut und die Profitabilität der Gruppe verbesserte sich weiter. Die Quartalsergebnisse bestätigen die Logik des Ansatzes von AEVIS VICTORIA, als Beteiligungsgesellschaft Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, Hotellerie, Immobilien und Life Sciences aktiv weiterzuentwickeln.
Zum 31. März 2026 belief sich der konsolidierte Nettoumsatz der Gruppe auf CHF 299.1 Mio., was einem Anstieg von 1.8% (1.4% organisches Wachstum) gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das EBITDAR stieg um 14.9% auf CHF 70.6 Mio. Die Marge belief sich auf 23.6% gegenüber 20.9% im Vorjahr, was eine strukturelle Verbesserung der operativen Profitabilität der Gruppe widerspiegelt. Das EBITDA stieg um 19.2% auf CHF 44.8 Mio. Das EBIT erreichte CHF 24.8 Mio., was eine Steigerung um 30.9% darstellt. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf CHF 21.5 Mio., gegenüber CHF 13.1 Mio. im ersten Quartal 2025. Das Nettoergebnis vor Minderheitsanteilen betrug CHF 18.8 Mio. und somit 53.2% mehr als im Vorjahr.
Healthcare: deutliche Verbesserung der Profitabilität
Hospitality: Widerstandsfähigkeit in einem volatileren Umfeld
Der Schweizer Hotelmarkt schwächte sich im März etwas ab, insbesondere aufgrund eines unsichereren geopolitischen Umfelds und einer volatileren internationalen Nachfrage. In diesem Rahmen konnte die Marke Michel Reybier Hospitality ihre Qualität unter Beweis stellen. Diese Leistung bestätigt zudem die strategische Logik der langfristigen Partnerschaft zwischen Michel Reybier Hospitality und dem Bereich Hospitality von AEVIS VICTORIA: ein hochwertiges Portfolio mit ikonischen Destinationen, ein unternehmerisches Management und eine differenzierende Premium-Positionierung sind die Merkmale der Kooperation.
Immobilien: Signifikanter Beitrag zur konsolidierten Leistung
Das Immobilienportfolio bleibt ein strategischer Pfeiler der Gruppe, sowohl aufgrund seines wiederkehrenden Ergebnisbeitrags als auch aufgrund seines Potenzials zur langfristigen Wertschöpfung. Es umfasst Vermögenswerte im Bereich der Spitalinfrastruktur und der Hotellerie. Dies sind Branchen, in denen AEVIS VICTORIA über anerkannte Kompetenz verfügt.
Solide Finanzstruktur
Ausblick
Die Priorität bleibt unverändert: die bestehenden Beteiligungen zu stärken, ihre Profitabilität zu verbessern, die Integration innovativer Versorgungsmodelle voranzutreiben und durch einen aktiven Ansatz im Portfoliomanagement nachhaltig Wert für die Aktionäre zu schaffen.
AEVIS VICTORIA bekräftigt damit ihre Positionierung als unternehmerische Beteiligungsgesellschaft, die in resilienten Branchen tätig ist und hochwertige Vermögenswerte hält.
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Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
Ende der Adhoc-Mitteilung
2329380 19.05.2026 CET/CEST
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