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03.11.2026 07:00:03

AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network verlängert syndizierten Kredit über CHF 150 Mio.

AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Finanzierung
AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network verlängert syndizierten Kredit über CHF 150 Mio.

03.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Pressemitteilung

Freiburg, 3. November 2026

AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network verlängert syndizierten Kredit über CHF 150 Mio.

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Swiss Medical Network SA mit einem Konsortium aus neun Schweizer Banken unter der Führung der UBS Switzerland AG als Arrangeur und Agent eine Vereinbarung zur Verlängerung ihres syndizierten Kredits über CHF 150 Mio. unterzeichnet hat.

Die Fälligkeit der Kreditfazilität, ursprünglich auf den 25. April 2027 festgelegt, wurde auf den 25. April 2028 verschoben, mit der Option auf eine weitere Verlängerung um ein Jahr. Die übrigen Konditionen bleiben unverändert.

Dank der verbesserten Rentabilität und der Reduktion der Nettoverschuldung profitiert Swiss Medical Network zudem seit dem 30. September 2026 von einer Senkung der anwendbaren Kreditmarge um 100 Basispunkte. Die Marge ist an das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA gekoppelt.

«Die vorzeitige Verlängerung dieser Kreditfazilität durch das gesamte Bankenkonsortium bestätigt das Vertrauen der Banken in die operative und finanzielle Entwicklung von Swiss Medical Network», erklärt Michel Keusch, CFO von AEVIS.

Weitere Informationen
Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich
Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15

Über Swiss Medical Network
Swiss Medical Network ist eine der beiden führenden privaten Klinik- und Spitalgruppen der Schweiz. Mit einem schweizweiten Netzwerk von 19 Kliniken und Spitälern, 80 ambulanten Zentren und 22 Augenkliniken, deckt die Gruppe ein umfassendes medizinisches Spektrum ab und bietet Patienten und Patientinnen Zugang zu qualitativ hochwertiger Versorgung in 16 Kantonen. Swiss Medical Network ist ein Pionier der integrierten Versorgung. Mit dem VIVA-Gesundheitsplan und regionalen Versorgungsnetzen fördert die Gruppe eine koordinierte und patientenzentrierte Behandlung und setzt damit neue Standards in der Schweizer Gesundheitsversorgung. Die Swiss Medical Network Holding ist mehrheitlich im Besitz der AEVIS VICTORIA SA, die an der SIX Swiss Exchange kotiert ist.www.swissmedical.net.  

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (22.6%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen mit Börsenkotierung (INFRAC.SW), aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

2426830  03.11.2026 CET/CEST

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