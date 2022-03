AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Verkauf

AEVIS VICTORIA SA verkauft Medgate-Beteiligung an Otto Group



10.03.2022 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 10. März 2022 AEVIS VICTORIA SA verkauft Medgate-Beteiligung an Otto Group



2016 erwarb die Investmentgesellschaft AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) eine Minderheitsbeteiligung von 40% an der Medgate-Gruppe, die sich mit über 20 Jahren Erfahrung zum führenden Telemedizin-Anbieter in der Schweiz entwickelt hat. AEVIS hat die Entwicklung von Medgate während sechs Jahren begleitet sowie finanziell unterstützt und damit zur Entstehung eines wichtigen Akteurs im Bereich Telemedizin in Europa beigetragen. Im Rahmen einer 2021 von Medgate initiierten Finanzierungsrunde zur Finanzierung verschiedener Akquisitionen, u.a. in Deutschland, hat AEVIS seine Beteiligung an die deutsche Otto Group verkauft, welche die Rolle von AEVIS übernehmen und Medgate bei der weiteren Expansion begleiten wird. Der Erlös aus dem Verkauf wird die Finanzkraft von AEVIS erheblich stärken und in die Investitionstätigkeit des Unternehmens fliessen. Über die Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10



AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (90%), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus VictoriaJungfrau AG, einer Hotelkette mit zehn Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%), einem auf Spital und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und betteraging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

