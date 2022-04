AEye eröffnet Büro in München und ernennt Technical Sales Director für Europa

AEye, Inc. (NASDAQ: LIDR), der weltweit führende Anbieter von adaptiven, leistungsstarken Lidar-Lösungen, gab heute die Eröffnung seines Büros in München, Deutschland, bekannt. Der neue Standort unterstützt die aktuellen und potenziellen Kunden von AEye in der Region in allen adressierbaren Märkten, darunter Automobil, Mobilität, Lkw, Logistik und intelligente Infrastruktur. Das Unternehmen gab außerdem die Ernennung des erfahrenen Leiters der Automobiltechnik, Andreas Prinz, zum technischen Vertriebsleiter für AEye in Europa bekannt.

Andreas Prinz, technical sales director for AEye in Europe. (Photo: Business Wire)

"Wir haben in Europa eine starke Nachfrage und Zugkraft in allen Anwendungssegmenten erlebt, was eine physische Präsenz vor Ort erforderlich machte, um den wachsenden Kundenstamm von AEye zu unterstützen", sagte Bernd Reichert, Senior Vice President of Automotive bei AEye. "Das neue Büro wird von Andreas Prinz geleitet, der nicht nur über umfassende Branchenerfahrung, sondern auch über eine lange Erfolgsbilanz beim erfolgreichen Aufbau und der Optimierung der Leistung von Teams in verschiedenen Märkten verfügt."

Prinz kommt mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Automobilsoftware zu AEye. Zuletzt war er als Direktor für Kundenprogramme bei TTTech Auto in München tätig, wo Prinz eine Software-Task Force von 180 Personen leitete. Davor hatte er Direktorenpositionen bei Magna Electronics und Harman sowie verschiedene technische Positionen bei Unternehmen wie Continental Automotive Systems und Motorola inne.

"Der Ausbau des deutschen Büros ist ein natürlicher nächster Schritt in einer Zeit anhaltenden Wachstums für AEye", sagte Reichert. "Wir freuen uns darauf, mit bestehenden Kunden, Partnern, Lieferanten und Systemintegratoren in Europa zusammenzuarbeiten und gleichzeitig mit neuen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Nachfrage nach sicheren, zuverlässigen autonomen Lösungen auf der ganzen Welt zu bedienen."

Im vergangenen Jahr hat sich AEye durch Technologievalidierung, Produktweiterentwicklungen, das Erreichen von Fertigungsmeilensteinen mit wichtigen Go-to-Market-Partnern und Unternehmensexpansion für Wachstum in großem Maßstab positioniert, um seine Mission voranzutreiben, die Zukunft der sicheren Autonomie voranzutreiben.

AEye ist das erste und einzige Lidar-Unternehmen, das die Leistung seines Sensors durch einen führenden Drittanbieter-Testservice validiert und kürzlich den Meilenstein von mehr als 100 weltweit eingereichten Patenten auf vier Kontinenten und in mehr als 10 Ländern überschritten hat. Darüber hinaus wurde AEye im Jahr 2021 ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Nasdaq-Börse notiert ist, seine Größe verdoppelte und Niederlassungen in Korea und Japan eröffnete.

Das Büro von AEye Deutschland befindet sich in 88 North in der Riesstraße 16 in München. Wenden Sie sich für weitere Informationen oder zur Planung eines Meetings oder einer Echtzeit-Demo an aeye.europe@aeye.ai.

Über AEye

Die einzigartige softwaredefinierte Lidar-Lösung von AEye ermöglicht fortschrittliche Fahrerassistenz, Fahrzeugautonomie, intelligente Infrastruktur, Logistik und Off-Highway-Anwendungen, die Leben retten und die Zukunft des Transports und der Mobilität vorantreiben. Die 4Sight™ Intelligent Sensing Platform von AEye mit ihrem adaptiven, sensorbasierten Betriebssystem konzentriert sich auf das, was am wichtigsten ist: schnellere, genauere und zuverlässigere Informationen zu liefern. Die auf dieser Plattform aufgebauten 4Sight™-Produkte von AEye sind ideal für dynamische Anwendungen, die eine präzise Messbildgebung erfordern, um Sicherheit und Leistung zu gewährleisten. AEye ist durch seine Niederlassungen in Deutschland, Japan, Korea und den Vereinigten Staaten weltweit präsent.

