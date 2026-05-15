AEye stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AEye präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 USD gegenüber -0,460 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 66,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at