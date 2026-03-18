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18.03.2026 06:31:28
AEye verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AEye hat am 16.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
AEye hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,930 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,470 USD. Im Vorjahr waren -4,890 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 0,23 Millionen USD gegenüber 0,20 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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