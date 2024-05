AF Enterprises: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AF Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AF Enterprises -1,370 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat AF Enterprises im vergangenen Quartal 53,5 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 73,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AF Enterprises 203,6 Millionen INR umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,250 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,280 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 65,00 Prozent zurück. Hier wurden 85,01 Millionen INR gegenüber 242,87 Millionen INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at