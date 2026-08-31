Af Gruppen Asa (A): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Af Gruppen Asa (A) hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2,99 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Af Gruppen Asa (A) im vergangenen Quartal 9,05 Milliarden NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Af Gruppen Asa (A) 7,81 Milliarden NOK umsetzen können.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,87 NOK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 8,97 Milliarden NOK taxiert.

Redaktion finanzen.at