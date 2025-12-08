AF2 Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AF2 Capital lud am 05.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

AF2 Capital hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at