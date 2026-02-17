Afaq for Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Afaq for Energy hat am 15.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,07 JOD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 JOD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 290,5 Millionen JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 252,1 Millionen JOD umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,210 JOD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,160 JOD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,04 Milliarden JOD, während im Vorjahr 1,02 Milliarden JOD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at