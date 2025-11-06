Afaq for Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Afaq for Energy hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,06 JOD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Afaq for Energy mit 0,060 JOD je Aktie genauso viel verdiente.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent auf 260,8 Millionen JOD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 259,3 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at