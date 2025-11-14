AFC Gamma verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AFC Gamma ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AFC Gamma die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AFC Gamma ein EPS von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21,99 Prozent auf 8,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AFC Gamma 10,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at