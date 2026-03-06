AFC Gamma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AFC Gamma hat am 04.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte AFC Gamma -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,6 Millionen USD – eine Minderung von 27,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,2 Millionen USD eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,950 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AFC Gamma 0,780 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 39,65 Prozent auf 31,32 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,90 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at