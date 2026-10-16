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16.10.2026 06:31:29
AFC-HD AMS Life Science hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
AFC-HD AMS Life Science hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 2,07 JPY gegenüber 2,56 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 9,05 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 82,89 JPY, nach 102,98 JPY im Vorjahresvergleich.
AFC-HD AMS Life Science hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 34,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 32,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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