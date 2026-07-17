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17.07.2026 06:31:29
AFC-HD AMS Life Science verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AFC-HD AMS Life Science ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AFC-HD AMS Life Science die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
AFC-HD AMS Life Science hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,06 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 37,77 JPY je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,43 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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