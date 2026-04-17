AFC-HD AMS Life Science: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AFC-HD AMS Life Science hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 19,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 29,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,30 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at