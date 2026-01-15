|
15.01.2026 06:31:29
AFC-HD AMS Life Science zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AFC-HD AMS Life Science hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 36,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 32,70 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,55 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,19 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
