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17.08.2026 06:31:29
Afcom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Afcom hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 14,16 INR. Im letzten Jahr hatte Afcom einen Gewinn von 10,89 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 1,76 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Afcom 1,19 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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