Afcon Holdings Aktie
WKN DE: A1CY3T / ISIN: IL0005780130
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18.03.2026 02:39:20
AFCON: Senegal stripped of title, Morocco crowned champions
Morocco have been crowned Africa Cup of Nations champions after a major ruling stripped Senegal of the title. Senegal intends to appeal the unprecedented decision.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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