Afcon: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Afcon stellte am 31.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 4,12 ILS. Im letzten Jahr hatte Afcon einen Gewinn von 2,34 ILS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,3 Millionen ILS – das entspricht einem Minus von 4,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,4 Millionen ILS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at