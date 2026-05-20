Afcons Infrastructure: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Afcons Infrastructure hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,41 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Afcons Infrastructure 3,02 INR je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 26,14 Milliarden INR, gegenüber 32,23 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,91 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,82 INR. Im Vorjahr waren 13,24 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Afcons Infrastructure im vergangenen Geschäftsjahr 119,48 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Afcons Infrastructure 125,48 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at