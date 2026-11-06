Afcons Infrastructure präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Afcons Infrastructure hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,85 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 26,35 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 11,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Afcons Infrastructure 29,88 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at