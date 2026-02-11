|
Afcons Infrastructure präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Afcons Infrastructure ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Afcons Infrastructure die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,63 INR. Im Vorjahresviertel hatte Afcons Infrastructure 4,05 INR je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 29,76 Milliarden INR, gegenüber 32,11 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,33 Prozent präsentiert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,40 INR sowie einen Umsatz von 35,10 Milliarden INR prognostiziert.
