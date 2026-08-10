Afcons Infrastructure stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Afcons Infrastructure präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,82 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,74 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26,71 Milliarden INR – eine Minderung von 20,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,70 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at