Afcons Infrastructure zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Afcons Infrastructure lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,85 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,97 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 29,88 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at