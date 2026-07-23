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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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23.07.2026 11:01:00
AfD: Das könnte Sie eine rechtsextreme Bundesregierung kosten - vor allem in Sachsen-Anhalt
Was, wenn die AfD ihr Programm umsetzt? Ökonomen haben dieses Szenario durchgerechnet: Finanzielle Einbußen drohen vor allem den Menschen in den Hochburgen der Partei.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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