SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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17.08.2026 10:58:00
AfD: Wie sie sich als neue Arbeiterpartei inszeniert
Die AfD umwirbt Menschen mit kleinen Einkommen, die früher noch SPD gewählt hätten. Ihre Versprechen an die Arbeiter wird die Partei aber kaum einlösen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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