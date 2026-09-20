AfD-Chefin Weidel: Merz muss Konsequenzen ziehen

BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Chefin Alice Weidel fordert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf, Konsequenzen aus den schwachen Ergebnissen der CDU bei den Landtagswahlen zu ziehen. Weidel sagte im ZDF, die CDU sei auch deshalb so schwach in Mecklenburg-Vorpommern geworden und in Berlin und im Bund, weil sie als Volkspartei von der AfD abgelöst worden sei. "Und das heißt im Bund eigentlich ganz klar: Friedrich Merz muss die Konsequenzen ziehen. Er muss es tun für seine Partei und auch für Deutschland." Ziel der AfD sei es, langfristig Koalitionsgespräche mit der CDU zu führen. Weidel kritisierte den Kurs der "Brandmauer" der CDU gegen die AfD. Das Ergebnis sei die Linke als stärkste Kraft in Berlin./hoe/DP/zb