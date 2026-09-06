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06.09.2026 18:53:38
AfD-Co-Chef Chrupalla: Siegmund wird neuer Ministerpräsident
BERLIN (dpa-AFX) - Auch AfD-Co-Chef Tino Chrupalla sieht nach dem Wahlabend in Sachsen-Anhalt einen Regierungsauftrag für seine Partei. "Wir haben die CDU halbiert, also von daher toller Abend", sagte er in Magdeburg vor Journalisten mit Blick auf eine vor mehreren Jahren von CDU-Chef Friedrich Merz getätigte Aussage, man könne die AfD halbieren.
Das Ergebnis sei ein klarer Wählerauftrag. "Ulrich Siegmund wird neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt", sagte Chrupalla. "Von hier aus werden wir Deutschland verändern", fügte er hinzu. Chrupalla sprach von einem "sensationellen Ergebnis". Auf die Frage, ob nur eine Alleinregierung in Frage komme, sagte er: "Wir haben immer auch gesagt, dass wir jedem die Hand reichen, der es gut mit Sachsen-Anhalt meint."
Er sprach zudem von einer klaren Richtungsentscheidung nach Berlin, dass es so mit der Bundesregierung nicht weitergehen könne. Ministerpräsident Schulze sei klar abgewählt. "Die Politik der Brandmauer ist gescheitert. Wir sind klarer Sieger. Es ist ein klares Votum der Bürger."/jr/DP/zb
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