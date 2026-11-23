BERLIN (dpa-AFX) - Vor den Schlussberatungen über den Bundeshaushalt 2027 hat die AfD mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die Finanzpläne der schwarz-roten Koalition gedroht. Der Haushalt sei verfassungsrechtlich angreifbar, sagte Co-Parteichef Tino Chrupalla vor einer Sitzung der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin.

Man werde den Weg nutzen, dass auch eine Landesregierung den Haushalt in Karlsruhe prüfen lassen könne, sagte er mit Blick auf eine mögliche erste AfD-Landesregierung in Sachsen-Anhalt. Am 8. Dezember will sich AfD-Politiker Ulrich Siegmund im Magdeburger Landtag zur Wahl für das Amt des Ministerpräsidenten stellen.

In Artikel 94 Grundgesetz heißt es, das Bundesverfassungsgericht entscheide "bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit diesem Grundgesetz oder die Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrecht auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Bundestages".

Co-Parteichefin Alice Weidel nannte den Haushalt unseriös, "unsinnige und überflüssige Ausgaben" müssten gestrichen werden. Die AfD fordert unter anderem ein Ende der Militärhilfe für die Ukraine und spricht sich dafür aus, Zahlungen an die Europäische Union zu senken./jr/DP/mis