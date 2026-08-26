26.08.2026 21:11:38

AfD-Kandidat Siegmund: Landesbeschäftigte geben uns Informationen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl gibt sich AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund für den Fall eines Wahlsiegs optimistisch beim Blick auf das Personal und der möglichen Besetzung von Posten. "Wenn sie wüssten, wie viele Mitarbeiter aktuell aus dem öffentlichen Dienst, Beamte und viele, viele mehr uns natürlich hinter vorgehaltener Hand sagen, dass sie sich sehr auf diese Landesregierung freuen", sagte der Politiker in der MDR-Wahlarena.

Siegmund erklärte, dass viele Landesbeschäftigte der AfD derzeit "schon sehr, sehr viele Informationen geben aus den Ministerien, aus den Behörden". Und: "Deswegen bin ich da absolut optimistisch", betonte der AfD-Kandidat. Man habe "sehr gute Leute", um Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Nach der jüngsten Infratest-dimap-Umfrage liegt die AfD mit 42 Prozent 20 Punkte vor der CDU. Der neue Landtag in Sachsen-Anhalt wird am 6. September gewählt./raz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:42 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen