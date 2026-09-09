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09.09.2026 12:03:38
AfD kassiert erste Absagen für Sondierungsgespräche
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Grünen haben Sondierungsgespräche mit der AfD über eine mögliche Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt abgelehnt. "Es ist absurd anzunehmen, dass wir mit der rechtsextremen AfD Gespräche über die Zukunft unseres Landes führen werden", sagte Spitzenkandidatin Susan Sziborra-Seidlitz der Deutschen Presse-Agentur.
Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt deutet sich eine schwierige Regierungsbildung an. Die AfD hat mit Abstand die meisten Stimmen erhalten, eine Alleinregierung jedoch verpasst. Vor der Wahl hatten alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Dennoch erklärte AfD-Generalsekretär Tobias Rausch, alle im Landtag vertretenen Parteien zu Sondierungsgesprächen einladen zu wollen.
Die SPD wird ebenfalls nicht darauf eingehen. Das Schreiben der AfD sei per E-Mail beim Landesverband eingegangen, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. "Wir nehmen das Gesprächsangebot nicht an."/cki/DP/stw
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