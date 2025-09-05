05.09.2025 10:14:38

AfD kritisiert 'Förderdschungel' im Bundeshaushalt

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD hat den Bundeshaushalt für das laufende Jahr als zu unübersichtlich kritisiert. "Mittlerweile versteht, glaube ich, keiner mehr diesen Haushalt in der Gesamtform", sagte Chefhaushälter Michael Espendiller in Berlin.

Espendiller monierte, dass durch die diversen Sondervermögen neben dem Kernhaushalt teilweise gar nicht klar sei, wie viel Geld insgesamt ausgegeben werde. Zudem gebe es im Bundeshaushalt "durchaus einen gewissen Wildwuchs, was die ganzen Förderprogramme angeht". Mittlerweile gebe es einen "Förderdschungel", der kaum noch durchschaubar sei.

AfD: Rund 1.000 Änderungsanträge eingebracht

Die ungewöhnlich kurze Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses sei auch Ausdruck davon, "dass das Parlament mittlerweile vor diesen ganzen Schulden kapituliert und vor diesem superkomplexen Haushalt". Aus den anderen Fraktionen seien nur wenige Änderungsanträge gekommen

- die AfD dagegen habe rund 1.000 eingebracht, die allesamt angelehnt

wurden, sagte Espendiller. Unter anderem habe sie das Entwicklungsministerium abschaffen und so rund acht Milliarden einsparen wollen.

Der Haushaltsausschuss hatte am späten Abend einen Etat mit Ausgaben von 502,5 Milliarden Euro und neuen Schulden allein im Kernhaushalt in Höhe von 82 Milliarden Euro beschlossen. Nun stimmt noch der Bundestag endgültig über den Haushalt ab./kke/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:06 Diese Aktien hatte die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 im Depot
09:15 2. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat Zurich Insurance im Portfolio
04.09.25 Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im zweiten Quartal
03.09.25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: ATX stabilisiert sich weiter -- DAX fährt Gewinne ein -- Börsenhandel in Asien endet mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag fester. Am deutschen Aktienmarkt ist die Handelsstimmung ebenfalls freundlich. In Fernost dominierten die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen