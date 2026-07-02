02.07.2026 12:29:38

AfD nennt Reformpaket der Koalition 'herbe Enttäuschung'

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD hat die Ergebnisse des Koalitionsausschusses als unzureichend kritisiert. Das von Union und SPD beschlossene Reformpaket sei eine "herbe Enttäuschung" für Bürger und Wirtschaft, teilten die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla mit.

"Die hochtrabende Rhetorik, mit der die Koalitionäre sich selbst feiern, steht in krassem Missverhältnis zum kleinmütigen Ergebnis." Weidel und Chrupalla kritisierten konkret eine "Miniatur-Steuerentlastung" die weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein sei.

Das Reformpaket verdiene die Bezeichnung nicht. "Die Koalition spart nicht, das Gesamtvolumen staatlicher Ausgaben sinkt nicht, und damit erhalten Bürger und Unternehmer auch keinerlei Spielraum für Investitionen und privaten Konsum." Die Maßnahmen würden keinen maßgeblichen Effekt hin zu einem dringend notwendigen Wirtschaftswachstum haben./jr/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:32 Juni 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
16:07 Bitcoin, Ether & Co. im Juni 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.07.26 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
02.07.26 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
02.07.26 Kryptowährungen im 2. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX fester - neues Allzeithoch -- US-Börsen bleiben geschlossen -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Aktienmarkt legt am Freitag zu. Der deutsche Leitindex knackt neue Rekorde. An der Wall Street findet zum Wochenende kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen